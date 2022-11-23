Российский гроссмейстер высказался о смонтированном «шахматном» фото Роналду и Месси

Российский гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о резонансной фотографии, на которой легендарные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы. Ранее сообщалось, что снимок оказался смонтированным.
«Я бы предпочёл видеть кого-то более возвышенного: папу римского, мать Терезу или нашего патриарха. Так как Месси и Роналду знает весь мир, то, конечно, вокруг этой фотографии поднялся шум, но серьёзного значения для шахматного мира это не имеет.
Если все серьёзные люди мира примут участие в подобных акциях, то, наверное, для шахмат это будет хорошо. Но сила воздействия Месси и Роналду на шахматы слегка преувеличена», — цитирует Шипова ТАСС.
Фото: louis vuitton
Вчера, 22 ноября, сборная Аргентины с Месси в составе сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре.
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