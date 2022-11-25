Журналисты «Чемпионата» стали лауреатами премии «Энергия побед»

Сегодня в Москве прошла церемония награждения XII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед».
Журналисты «Чемпионата» взяли две медали в номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ.
Победителем в номинации стал Олег Лысенко с материалом «Вернулся бы и умер на родной земле». Почему олимпийский чемпион Кузнецов покинул Россию». Второе место заняли корреспонденты Михаил Чесалин и Андрей Шитихин, которые взяли интервью у звезды паралимпийского спорта России Акжаной Абдикаримовой «Нам шесть лет доказывали, что мы никто».
Фото: «Чемпионат»
«Энергия побед» — престижный всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ. За время проведения конкурса в нём приняло участие более 2 тыс. журналистов из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2016 и 2018 году премию также получал бывший главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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