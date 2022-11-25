Тренер оценил игру за санкт-петербургский «Зенит» американца Мэттью Андерсона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Толочко высказался об игре за команду американского волейболиста Мэттью Андерсона.

В очередном матче чемпионата России «Зенит» на своей площадке обыграл «Белогорье» со счётом 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21).

«Доволен ли я игрой Мэттью Андерсона? Это очень сложно. Андерсону нелегко, потому что с «Динамо-ЛО» он играл в доигровке, а играет в диагонали. Поймите, человеку сложно перестраиваться. Спасибо ему, что помогает нам закрывать две позиции. Мы говорили ему, что придётся это делать», — передаёт слова Толочко корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.