Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев: не верю Баху. Его слова абсолютно ничего не значат — очередное бла-бла

Губерниев: не верю Баху. Его слова абсолютно ничего не значат — очередное бла-бла
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе.

«Пока слова Баха абсолютно ничего не значат. Сначала нужно, чтобы российских спортсменов вернули к соревнованиям, а потом уже можно будет что-то говорить. Пока что это просто очередное «бла-бла». Будем ждать дальнейших его действий.

Я не очень верю Баху, но посмотрим. В этой ситуации мы находимся в роли наблюдателей. К сожалению, ни на что повлиять не может», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее, Дмитрий Губерниев прогнозировал, что все российские сборные в полном составе пропустят минимум две Олимпиады.

Новость по теме
Томас Бах: Эммануэль Макрон сказал, что Игры 2024 года должны быть доступны для всех
Новость по теме
Глава МОК Томас Бах: санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022