Губерниев: не верю Баху. Его слова абсолютно ничего не значат — очередное бла-бла

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе.
«Пока слова Баха абсолютно ничего не значат. Сначала нужно, чтобы российских спортсменов вернули к соревнованиям, а потом уже можно будет что-то говорить. Пока что это просто очередное «бла-бла». Будем ждать дальнейших его действий.
Я не очень верю Баху, но посмотрим. В этой ситуации мы находимся в роли наблюдателей. К сожалению, ни на что повлиять не может», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее, Дмитрий Губерниев прогнозировал, что все российские сборные в полном составе пропустят минимум две Олимпиады.
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