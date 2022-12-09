Депутат Госдумы РФ и бывшая фигуристка Ирина Роднина оценила идею Олимпийского совета Азии допустить россиян на турниры в регионе.
«Нужно сначала всё изучить: все за и против. Считаю, по-своему это хороший знак, что не все одинаково принимают те решения, которые есть в отношении российских и белорусских спортсменов. Есть светлые головы, которые понимают, что спорт и молодёжь не должны быть в этом смысле.
Считаю ли, что потом тяжело будет тяжело вернуться в Европейскую конфедерацию? А вы можете объяснить, в чём преимущества европейской конфедерации? Конкуренция? В каких-то видах спорта – да, в каких-то нет», – сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе.
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