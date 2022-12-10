ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в женской Суперлиге по гандболу

В центральном матче женской Суперлиги гандболистки столичного ЦСКА обыграли своего ближайшего преследователя и главного конкурента «Ростов-Дон» со счётом 30:26.
Встреча прошла в субботу, 10 декабря, в Ростове-на-Дону. Самым результативным игроком матча с девятью точными бросками стала Кристина Кожокарь, выступающая за «Ростов-Дон». Среди гандболисток ЦСКА больше всех мячей забросила Елена Михайличенко — семь.
Таким образом, столичный коллектив одержал уже 17-ю победу подряд в текущем розыгрыше турнира, закрепившись на лидерской позиции в таблице. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, набрав 34 очка. «Ростов-Дон» располагается на второй позиции с 28 очками. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях против «Ставрополья» 12 декабря. «Ростов-Дон» в этот же день примет китайский «Феникс».
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