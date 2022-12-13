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Глава ОКР: Азия теперь — это новые возможности для спортсменов из России и соседних стран

Глава ОКР: Азия теперь — это новые возможности для спортсменов из России и соседних стран
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на возможное участие белорусских спортсменов в играх «Дети Азии».

Ранее президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов обсудил с президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко перспективы участия представителей этой страны в проектах «Дети Азии». Ближайшие игры пройдут в 2023 году на Кузбассе.

«Сегодняшняя внешнеполитическая ситуация меняет текущие правила игры. И Азия теперь – это не только географическая территория, но и новые возможности для спортсменов из России, а также соседних стран.

Безусловно, мы приветствовали обращение НОК Беларуси по участию во II зимних Играх «Дети Азии» и, конечно же, с большим воодушевлением восприняли итоги визита делегации Международного комитета Игр «Дети Азии» в Минск», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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