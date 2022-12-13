Рада одобрила введение санкций против Большунова, Кабаевой и Тимощука
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Верховная Рада Украины одобрила введение санкций против нескольких российских спортсменов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте законодательного органа.
«Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов. В список попал и бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук», — написал в своём телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.
В список попали Александр Большунов, Камила Валиева, Светлана Журова, Григорий Дрозд, Александр Карелин, Анатолий Карпов, Муса Евлоев и другие. Ранее олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева была внесена в санкционные списки Канады.
Камила Валиева восстановила тройной аксель:
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