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«Время игры!!!» Перенёсший остановку сердца игрок НФЛ выложил фотографию из больницы

«Время игры!!!» Перенёсший остановку сердца игрок НФЛ выложил фотографию из больницы
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Игрок защитной линии клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенёсший 3 января остановку сердца в матче с «Цинциннати Бенгалс», опубликовал пост в социальных сетях перед сегодняшним матчем своей команды с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

«Время игры!!!» — написал Хэмлин и прикрепил фотографию, на которой лежит в палате больницы в футболке с надписью «Love for Damar» в окружении членов семьи.

Фото: Личный архив Дамара Хэмлина

Напомним, Хэмлин упал на поле после контакта с игроком «Бенгалс». Для оказания помощи 24-летнему игроку на поле появилась бригада скорой медицинской помощи. Ему на месте сделали сердечно-лёгочную реанимацию. Хэмлина повезли в госпиталь, а игроки обеих команд покинули поле. Матч официально перенесли. Игрок находился в критическом состоянии и пришёл в сознание 6 января.

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