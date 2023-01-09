Гандболистки ЦСКА готовятся провести первые матчи в 2023 году

Женская Суперлига возвращается после новогоднего перерыва. ЦСКА примет «Балтийскую Зарю» и «Феникс».

Гандбольный клуб «Балтийская Заря» был основан 3 марта 2020 года. Команда из Санкт-Петербурга впервые в истории принимает участие в Суперлиге. Ранее команды уже встречались в Суперлиге 7 октября 2022 года, ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 38:20.

Гандбольный клуб «Феникс» также является дебютантом Суперлиги. В составе команды выступают представители национальной сборной Китая. Предыдущая встреча ЦСКА и «Феникса» прошла 25 сентября 2022 года и завершилась победой армейской команды со счётом 38:22.

ЦСКА – «Балтийская Заря» – 11 января в 19:30

ЦСКА – «Феникс» – 16 января в 19:30

Оба матча пройдут в ВА «Динамо» по адресу: Москва, ул. Василисы Кожиной, 13.

Напомним, гандболистки ЦСКА в текущем сезоне Суперлиги не потерпели ни одного поражения и лидируют в турнирной таблице. Победная серия команды насчитывает уже 20 матчей.

Купить билеты на матчи ЦСКА вы можете здесь.