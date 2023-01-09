Гандболистки ЦСКА готовятся провести первые матчи в 2023 году

Женская Суперлига возвращается после новогоднего перерыва. ЦСКА примет «Балтийскую Зарю» и «Феникс».
Гандбольный клуб «Балтийская Заря» был основан 3 марта 2020 года. Команда из Санкт-Петербурга впервые в истории принимает участие в Суперлиге. Ранее команды уже встречались в Суперлиге 7 октября 2022 года, ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 38:20.
Гандбольный клуб «Феникс» также является дебютантом Суперлиги. В составе команды выступают представители национальной сборной Китая. Предыдущая встреча ЦСКА и «Феникса» прошла 25 сентября 2022 года и завершилась победой армейской команды со счётом 38:22.
ЦСКА – «Балтийская Заря» – 11 января в 19:30
ЦСКА – «Феникс» – 16 января в 19:30
Оба матча пройдут в ВА «Динамо» по адресу: Москва, ул. Василисы Кожиной, 13.
Напомним, гандболистки ЦСКА в текущем сезоне Суперлиги не потерпели ни одного поражения и лидируют в турнирной таблице. Победная серия команды насчитывает уже 20 матчей.
Купить билеты на матчи ЦСКА вы можете здесь.
- 9 января 2023
-
18:47
-
18:45
-
18:09
-
16:09
-
11:25
-
07:14
- 8 января 2023
-
22:46
-
22:25
-
22:13
-
22:12
-
21:23
-
20:05
-
19:37
- 7 января 2023
-
22:41
-
21:09
-
20:36
-
19:42
-
17:29
-
14:46
- 6 января 2023
-
22:07
-
21:44
-
21:15
-
20:42
-
19:06
-
18:33
-
17:19
- 5 января 2023
-
23:57
-
20:36
-
18:15
-
17:10
-
16:49
-
14:44
-
13:32
-
13:25
-
12:55