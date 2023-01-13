Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 13 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 13 января
Комментарии

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

20:00 мск. Группа Е. Германия — Катар

20:00 мск. Группа F. Аргентина — Нидерланды

20:00 мск. Группа G. Марокко — США

20:00 мск. Группа Н. Бахрейн — Тунис

22:30 мск. Группа Е. Сербия — Алжир

22:30 мск. Группа F. Норвегия — Северная Македония

22:30 мск. Группа G. Хорватия — Египет

22:30 мск. Группа Н. Дания — Бельгия

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023