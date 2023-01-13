Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 13 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.
20:00 мск. Группа Е. Германия — Катар
20:00 мск. Группа F. Аргентина — Нидерланды
20:00 мск. Группа G. Марокко — США
20:00 мск. Группа Н. Бахрейн — Тунис
22:30 мск. Группа Е. Сербия — Алжир
22:30 мск. Группа F. Норвегия — Северная Македония
22:30 мск. Группа G. Хорватия — Египет
22:30 мск. Группа Н. Дания — Бельгия
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
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