Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 13 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

20:00 мск. Группа Е. Германия — Катар

20:00 мск. Группа F. Аргентина — Нидерланды

20:00 мск. Группа G. Марокко — США

20:00 мск. Группа Н. Бахрейн — Тунис

22:30 мск. Группа Е. Сербия — Алжир

22:30 мск. Группа F. Норвегия — Северная Македония

22:30 мск. Группа G. Хорватия — Египет

22:30 мск. Группа Н. Дания — Бельгия

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.