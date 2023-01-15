Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 15 января
Поделиться
Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня.
20:00 мск. Группа Е. Германия — Сербия
20:00 мск. Группа F. Северная Македония — Нидерланды
20:00 мск. Группа G. Египет — Марокко
20:00 мск. Группа Н. Бельгия — Тунис
22:30 мск. Группа Е. Катар — Алжир
22:30 мск. Группа F. Норвегия — Аргентина
22:30 мск. Группа G. Хорватия — США
22:30 мск. Группа Н. Дания — Бахрейн
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
Комментарии
- 15 января 2023
-
08:00
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:25
-
22:07
-
21:46
-
21:22
-
21:16
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
-
10:45
-
08:00
-
00:40
- 13 января 2023
-
21:58
-
21:14
-
21:08
-
19:23
-
19:00
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36
-
15:46
-
14:30
-
13:53
Партнерский контент