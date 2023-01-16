Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня.
20:00 мск. Группа А. Черногория — Чили
20:00 мск. Группа В. Словения — Франция
20:00 мск. Группа С. Бразилия — Кабо-Верде
20:00 мск. Группа D. Южная Корея — Исландия
22:30 мск. Группа А. Иран — Испания
22:30 мск. Группа В. Польша — Саудовская Аравия
22:30 мск. Группа С. Уругвай — Швеция
22:30 мск. Группа D. Португалия — Венгрия
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
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