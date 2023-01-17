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Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня.

20:00 мск. Группа Е. Алжир — Германия

20:00 мск. Группа F. Северная Македония — Аргентина

20:00 мск. Группа G. Египет — США

20:00 мск. Группа Н. Бельгия — Бахрейн

22:30 мск. Группа Е. Катар — Сербия

22:30 мск. Группа F. Нидерланды — Норвегия

22:30 мск. Группа G. Хорватия — Марокко

22:30 мск. Группа Н. Тунис — Дания

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.

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