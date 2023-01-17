Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января
Поделиться
Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня.
20:00 мск. Группа Е. Алжир — Германия
20:00 мск. Группа F. Северная Македония — Аргентина
20:00 мск. Группа G. Египет — США
20:00 мск. Группа Н. Бельгия — Бахрейн
22:30 мск. Группа Е. Катар — Сербия
22:30 мск. Группа F. Нидерланды — Норвегия
22:30 мск. Группа G. Хорватия — Марокко
22:30 мск. Группа Н. Тунис — Дания
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
Комментарии
- 17 января 2023
-
08:00
-
00:45
-
00:11
- 16 января 2023
-
23:20
-
22:05
-
21:40
-
09:24
-
08:00
-
02:17
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:37
-
20:17
-
19:05
-
15:45
-
15:04
-
10:33
-
10:28
-
09:52
-
08:00
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:25
-
22:07
-
21:46
-
21:22
-
21:16
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
Партнерский контент