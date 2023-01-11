Гандболистки ЦСКА одержали 21-ю победу подряд в чемпионате России

В очередном матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги гандболистки московского ЦСКА на своей площадке разгромили санкт-петербургскую «Балтийскую зарю» со счётом 44:19.
Самым результативным игроком матча стала Виктория Шамановская из ЦСКА, забившая семь мячей. Пять раз отличилась её одноклубница Сара Ристовска. По четыре мяча на счету Юлии Баевой, Елены Михайличенко и Карины Сабировой. В составе гостей пять мячей забила Полина Синявская.
Для ЦСКА это 21-я подряд победа в национальном первенстве. Армейский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу, которую замыкает «Балтийская заря».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Балтийская заря» (Санкт-Петербург) – 44:19 (20:11).
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