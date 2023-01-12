Сборная Франции обыграла команду Польши на старте мужского ЧМ по гандболу

Матчем между командами Франции и Польши стартовал чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Встреча завершилась победой французских гандболистов, обыгравших соперников из Польши со счётом 26:24.
Шесть мячей записал на свой счёт Дика Мем из команды Франции, четыре раза отличился Кентен Маэ. В сборной Польши семь мячей забил Шимон Сичко, шесть — Аркадиуш Морыто.
Также в группе В на первом групповом этапе играют команды Словении и Саудовской Аравии.
Соревнования проходят с 11 по 29 января в Польше и Швеции. Первый групповой этап завершится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является сборная Дании.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Группа B. 1-й тур. Катовице, Польша
Франция – Польша – 26:24 (14:13).
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