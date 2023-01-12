Сборная Франции обыграла команду Польши на старте мужского ЧМ по гандболу

Матчем между командами Франции и Польши стартовал чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Встреча завершилась победой французских гандболистов, обыгравших соперников из Польши со счётом 26:24.

Шесть мячей записал на свой счёт Дика Мем из команды Франции, четыре раза отличился Кентен Маэ. В сборной Польши семь мячей забил Шимон Сичко, шесть — Аркадиуш Морыто.

Также в группе В на первом групповом этапе играют команды Словении и Саудовской Аравии.

Соревнования проходят с 11 по 29 января в Польше и Швеции. Первый групповой этап завершится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является сборная Дании.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Группа B. 1-й тур. Катовице, Польша

Франция – Польша – 26:24 (14:13).