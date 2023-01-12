«Звезда» обыграла «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги

В единственной встрече игрового дня женского чемпионата России по гандболу звенигородская «Звезда» обыграла китайский «Феникс».

Встреча, проходившая на «Чкалов Арене», завершилась в пользу гандболисток «Звезды» со счётом 30:27. Отметим, что капитан китайской команды Чжан Хайся, сломавшая нос в предыдущей игре, была в заявке команды, но на площадку не выходила.



По итогам матча «Звезда» до трёх очков сократила отставание от «Лады», которая идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Суперлиги. «Феникс» занимает 10-е место в турнирной таблице с 12 очками в запасе.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап

«Феникс» — «Звезда» — 27:30 (15:14) (Линь Яньцюнь, Чжоу Мэнсюэ — по 6; Н. Никитина — 7, Герасимова, Богдашева — по 5).