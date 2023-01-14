Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренера Португалии, нарушившего условия дисквалификации, не пустили на трибуны

Тренера Португалии, нарушившего условия дисквалификации, не пустили на трибуны
Комментарии

Главного тренера мужской сборной Португалии по гандболу Паулу Перейру не пустили на трибуны во время матча с Южной Кореей. Об этом сообщает O Jogo.

Ранее в матче 1-го тура чемпионата мира Перейру присутствовал на трибунах с наушниками. Он пропускал матч из-за дисквалификации. На португальской скамейке ассистент Перейру Паулу Фидальгу также находился в наушниках на протяжении всей игры. На пресс-конференции после матча он оправдался недавними проблемами со слухом — наушники были призваны защитить слух специалиста от шума трибун.

Перейру заявил, что общался не с Фидальгу, а с видеоассистентом. Однако это также противоречит правилам. Дисквалификация тренера продлена до конца предварительного раунда. Специалиста также обяжут выплатить денежный штраф.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023