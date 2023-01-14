Тренера Португалии, нарушившего условия дисквалификации, не пустили на трибуны

Главного тренера мужской сборной Португалии по гандболу Паулу Перейру не пустили на трибуны во время матча с Южной Кореей. Об этом сообщает O Jogo.
Ранее в матче 1-го тура чемпионата мира Перейру присутствовал на трибунах с наушниками. Он пропускал матч из-за дисквалификации. На португальской скамейке ассистент Перейру Паулу Фидальгу также находился в наушниках на протяжении всей игры. На пресс-конференции после матча он оправдался недавними проблемами со слухом — наушники были призваны защитить слух специалиста от шума трибун.
Перейру заявил, что общался не с Фидальгу, а с видеоассистентом. Однако это также противоречит правилам. Дисквалификация тренера продлена до конца предварительного раунда. Специалиста также обяжут выплатить денежный штраф.
- 15 января 2023
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:25
-
22:07
-
21:46
-
21:22
-
21:16
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
-
10:45
-
08:00
-
00:40
- 13 января 2023
-
21:58
-
21:14
-
21:08
-
19:23
-
19:00
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36
-
15:46
-
14:30
-
13:53
-
13:20