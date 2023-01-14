Тренера Португалии, нарушившего условия дисквалификации, не пустили на трибуны

Главного тренера мужской сборной Португалии по гандболу Паулу Перейру не пустили на трибуны во время матча с Южной Кореей. Об этом сообщает O Jogo.

Ранее в матче 1-го тура чемпионата мира Перейру присутствовал на трибунах с наушниками. Он пропускал матч из-за дисквалификации. На португальской скамейке ассистент Перейру Паулу Фидальгу также находился в наушниках на протяжении всей игры. На пресс-конференции после матча он оправдался недавними проблемами со слухом — наушники были призваны защитить слух специалиста от шума трибун.

Перейру заявил, что общался не с Фидальгу, а с видеоассистентом. Однако это также противоречит правилам. Дисквалификация тренера продлена до конца предварительного раунда. Специалиста также обяжут выплатить денежный штраф.