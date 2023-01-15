На чемпионате мира по гандболу работают судьи, которых подозревают в «договорняках»

Хорватские судьи Матия Губица и Борис Милошевич, которые работают на чемпионате мира по гандболу в Польше и Швеции, подозреваются в участии в договорных матчах.
Ранее авторитетной аналитической компанией Sportradar был подготовлен отчёт в котором говорилось о том, что они подозревают восемь судейских бригад, среди которых Матия Губица и Борис Милошевич, в заинтересованности повлиять на исход некоторых матчей с целью получения незаконной прибыли.
Этот отчёт прокомментировал бывший глава отдела Глобальной системы мониторинга лотерей (GLMS) в Дании Крис Кроноу Расмуссен.
«Редко можно увидеть отчёт Sportradar, который тревожит так четко и конкретно, как этот. Этим отчётом Sportradar говорит о том, что в гандболе есть что-то настолько подозрительное и крайне тревожное — в судьях и в конкретных матчах. Вполне естественно проводит то, что Европейская федерация гандбола проводит углубленное расследование и приостанавливает судьи в этот период», — приводит слова Расмуссена TV2.
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