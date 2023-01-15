Фото: гандболист сборной Уругвая не забил в пустые ворота во время быстрой контратаки
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Левый полусредний сборной Уругвая по гандболу Джованни Капелло в матче группового этапа с Бразилией во время быстрой контратаки промахнулся по пустым воротам.
Сборная Уругвая уступила сборной Бразилии со счётом 24:35 (10:19). В группе C, помимо Уругвая и Бразилии, находятся Кабо-Верде и Швеция. Швеция является лидером группы, Бразилия делит вторую строчку с Кабо-Верде, а Уругвай замыкает квартет.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
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