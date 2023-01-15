Украина ввела санкции в отношении Губерниева и Рудковской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 198 деятелей культуры и журналистов. В список попали комментатор Дмитрий Губерниев и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская.

Указ №23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)» был опубликован на официальном сайте Зеленского.



Санкции введены на 10 лет. Среди прочего они предполагают блокировку активов, ограничение сделок, полетов и перевозок, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.