Украина ввела санкции в отношении Губерниева и Рудковской
Поделиться
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 198 деятелей культуры и журналистов. В список попали комментатор Дмитрий Губерниев и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская.
Указ №23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)» был опубликован на официальном сайте Зеленского.
Санкции введены на 10 лет. Среди прочего они предполагают блокировку активов, ограничение сделок, полетов и перевозок, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Комментарии
- 15 января 2023
-
20:17
-
19:05
-
15:45
-
15:04
-
10:33
-
10:28
-
09:52
-
08:00
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:25
-
22:07
-
21:46
-
21:22
-
21:16
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
-
10:45
-
08:00
-
00:40
- 13 января 2023
-
21:58
-
21:14
-
21:08
-
19:23
-
19:00
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
Партнерский контент