Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украина ввела санкции в отношении Губерниева и Рудковской

Украина ввела санкции в отношении Губерниева и Рудковской
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 198 деятелей культуры и журналистов. В список попали комментатор Дмитрий Губерниев и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская.

Указ №23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)» был опубликован на официальном сайте Зеленского.

Санкции введены на 10 лет. Среди прочего они предполагают блокировку активов, ограничение сделок, полетов и перевозок, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023