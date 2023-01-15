«Чеховские медведи» одержали победу в «медвежьем дерби» в рамках SEHA-Gazprom League

«Чеховские медведи» одержали победу над «Пермскими медведями» (36:31) в матче SEHA-Gazprom League «Дивизион Восток».

«Чеховские медведи» гарантировали себе первое место в группе. Пермякам, для выхода на чистое второе место, нужно обыгрывать «Гомель» и надеяться на успех чеховцев против минского СКА.

SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток. Группа Б

«Чеховские медведи» – «Пермские медведи» – 36:31 (19:15)

SEHA — Gazprom League в сезоне 2022/2023 — 12-й сезон SEHA League, который начался 30 сентября 2022 года. Впервые в лиге создан «Дивизион Восток», в котором выступают по 4 лучшие команды чемпионатов России и Белоруссии по итогам сезона 2021/2022. Команды юго-восточной Европы будут выступать в «Дивизионе Юг», игры в котором начнутся в январе 2023 года.