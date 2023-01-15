В Норвегии призвали руководства IHF и EHF уйти в отставку

Норвежский эксперт Йоахим Болдсен раскритиковал Европейскую (EHF) и Международную федерацию гандбола (IHF) за то, что хорватские судьи Матия Губица и Борис Милошевич, подозреваемые в участии в договорных матчах, были допущены до работы на чемпионате мира-2023 в Польше и Швеции.
Ранее авторитетной аналитической компанией Sportradar был подготовлен отчёт, в котором говорилось о том, что они подозревают восемь судейских бригад, среди которых Матия Губица и Борис Милошевич, в заинтересованности повлиять на исход некоторых матчей с целью получения незаконной прибыли.
«EHF должен был сообщить об этом, когда они получили отчёт. У них нет связи, или они не особенно умны. Ужасно для гандбола, что мы сейчас говорим об этом», — приводит слова Болдсена TV2.
Также, эксперт призвал ассоциацию игроков выступить против руководств IHF и EHF.
«Они должны уйти и на это могут повлиять только игроки. Они могут выступить от ассоциации игроков. Они могут сказать, что не будут играть, если всё так и останется», — добавил Болдсен.
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