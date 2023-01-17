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Главная звезда НФЛ провалил матч плей-офф. Возможно, это была последняя игра в его карьере

Главная звезда НФЛ провалил матч плей-офф. Возможно, это была последняя игра в его карьере
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Сегодня ночью в Национальной футбольной лиге (НФЛ) состоялся решающий матч Wild-card плей-офф между «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Даллас Ковбойз».

Встреча завершилась победой техасского клуба 31:14, который в итоге и прошёл дальше.

Эта игра оказалась для главной звезды НФЛ, легендарного квотербека «Бакканирс» Тома Брэди одной из худших в карьере. 45-летний игрок бросил лишь 35 из 66 передач на 351 ярд с двумя тачдаунами и одним перехватом.

После матча Брэди намекнул на возможное завершение карьеры или как минимум смену команды.

С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». Он присоединился к «Тампа-Бэй Бакканирс» в 2020 году. Брэди является победителем семи Супербоулов.

Действующим чемпионом НФЛ является «Лос-Анджелес Рэмс».

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