Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершились матчи первого группового этапа. Вчера, 17 января, прошли встречи 3-го тура в подгруппах Е, F, G и Н.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой этап. 3-й тур

Группа Е

Алжир — Германия – 21:37

Катар — Сербия – 24:34



Группа F

Северная Македония — Аргентина – 26:35

Нидерланды — Норвегия – 26:27



Группа G

США — Египет – 16:35

Хорватия — Марокко – 36:24



Группа Н

Бельгия — Бахрейн – 28:30

Тунис — Дания – 21:34

Второй групповой этап пройдёт с 18 по 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.