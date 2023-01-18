Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января, турнирная таблица
Комментарии

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершились матчи первого группового этапа. Вчера, 17 января, прошли встречи 3-го тура в подгруппах Е, F, G и Н.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. 3-й тур
Группа Е

Алжир — Германия – 21:37
Катар — Сербия – 24:34

Группа F

Северная Македония — Аргентина – 26:35
Нидерланды — Норвегия – 26:27

Группа G

США — Египет – 16:35
Хорватия — Марокко – 36:24

Группа Н

Бельгия — Бахрейн – 28:30
Тунис — Дания – 21:34

Турнирная таблица мужского ЧМ-2023 по гандболу

Второй групповой этап пройдёт с 18 по 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023