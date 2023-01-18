Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 17 января, турнирная таблица
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На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершились матчи первого группового этапа. Вчера, 17 января, прошли встречи 3-го тура в подгруппах Е, F, G и Н.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. 3-й тур
Группа Е
Алжир — Германия – 21:37
Катар — Сербия – 24:34
Группа F
Северная Македония — Аргентина – 26:35
Нидерланды — Норвегия – 26:27
Группа G
США — Египет – 16:35
Хорватия — Марокко – 36:24
Группа Н
Бельгия — Бахрейн – 28:30
Тунис — Дания – 21:34
Второй групповой этап пройдёт с 18 по 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.
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