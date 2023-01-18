Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 18 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В среду, 18 января, начинаются матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей восьмого игрового дня.
17:30 мск. Группа I. Иран — Словения
17:30 мск. Группа II. Португалия — Бразилия
17:30 мск. Президентский кубок. Чили – Саудовская Аравия
20:00 мск. Группа I. Франция — Черногория
20:00 мск. Группа II. Кабо-Верде — Исландия
20:00 мск. Президентский кубок. Уругвай – Южная Корея
22:30 мск. Группа I. Испания — Польша
22:30 мск. Группа II. Швеция — Венгрия
Второй групповой этап пройдёт с 18 по 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.
- 18 января 2023
-
08:00
-
00:28
-
00:14
- 17 января 2023
-
23:29
-
23:10
-
20:48
-
16:59
-
11:20
-
10:52
-
09:18
-
08:00
-
00:45
-
00:11
- 16 января 2023
-
23:20
-
22:05
-
21:40
-
09:24
-
08:00
-
02:17
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:37
-
20:17
-
19:05
-
15:45
-
15:04
-
10:33
-
10:28
-
09:52
-
08:00
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37