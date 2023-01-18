Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 18 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В среду, 18 января, начинаются матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей восьмого игрового дня.

17:30 мск. Группа I. Иран — Словения



17:30 мск. Группа II. Португалия — Бразилия



17:30 мск. Президентский кубок. Чили – Саудовская Аравия



20:00 мск. Группа I. Франция — Черногория



20:00 мск. Группа II. Кабо-Верде — Исландия



20:00 мск. Президентский кубок. Уругвай – Южная Корея



22:30 мск. Группа I. Испания — Польша



22:30 мск. Группа II. Швеция — Венгрия



Второй групповой этап пройдёт с 18 по 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.