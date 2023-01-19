Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 18 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В среду, 18 января, стартовали матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также прошли встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой этап

Группа I

Иран — Словения – 21:38

Франция — Черногория – 35:24

Испания — Польша – 27:23



Группа II

Португалия — Бразилия – 28:27

Кабо-Верде — Исландия – 30:40

Швеция — Венгрия – 37:28.



Президентский кубок

Чили – Саудовская Аравия – 26:23

Уругвай – Южная Корея – 30:37

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.