Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 18 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В среду, 18 января, стартовали матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также прошли встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Второй групповой этап
Группа I
Иран — Словения – 21:38
Франция — Черногория – 35:24
Испания — Польша – 27:23
Группа II
Португалия — Бразилия – 28:27
Кабо-Верде — Исландия – 30:40
Швеция — Венгрия – 37:28.
Президентский кубок
Чили – Саудовская Аравия – 26:23
Уругвай – Южная Корея – 30:37
Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.
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