Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 19 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В четверг, 19 января, начнутся матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей девятого игрового дня.
17:30 мск. Группа III. Катар — Нидерланды
17:30 мск. Группа IV. США — Бахрейн
17:30 мск. Президентский кубок. Алжир – Северная Македония
20:00 мск. Группа III. Германия — Аргентина
20:00 мск. Группа IV. Египет — Бельгия
20:00 мск. Президентский кубок. Марокко — Тунис
22:30 мск. Группа III. Норвегия — Сербия
22:30 мск. Группа IV. Дания — Хорватия
Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.
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