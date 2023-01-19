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Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 19 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 19 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В четверг, 19 января, начнутся матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей девятого игрового дня.

17:30 мск. Группа III. Катар — Нидерланды

17:30 мск. Группа IV. США — Бахрейн

17:30 мск. Президентский кубок. Алжир – Северная Македония

20:00 мск. Группа III. Германия — Аргентина

20:00 мск. Группа IV. Египет — Бельгия

20:00 мск. Президентский кубок. Марокко — Тунис

22:30 мск. Группа III. Норвегия — Сербия

22:30 мск. Группа IV. Дания — Хорватия

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

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