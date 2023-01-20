Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 20 января, пройдут матчи второго тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей десятого игрового дня.



17:30 мск. Группа I. Словения — Испания



17:30 мск. Группа II. Кабо-Верде — Португалия



17:30 мск. Президентский кубок. Чили — Уругвай



20:00 мск. Группа I. Иран — Франция



20:00 мск. Группа II. Бразилия — Венгрия



20:00 мск. Президентский кубок. Саудовская Аравия – Южная Корея



22:30 мск. Группа I. Черногория — Польша



22:30 мск. Группа II. Исландия – Швеция



Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.