Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 20 января, пройдут матчи второго тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей десятого игрового дня.
17:30 мск. Группа I. Словения — Испания
17:30 мск. Группа II. Кабо-Верде — Португалия
17:30 мск. Президентский кубок. Чили — Уругвай
20:00 мск. Группа I. Иран — Франция
20:00 мск. Группа II. Бразилия — Венгрия
20:00 мск. Президентский кубок. Саудовская Аравия – Южная Корея
22:30 мск. Группа I. Черногория — Польша
22:30 мск. Группа II. Исландия – Швеция
Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.
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