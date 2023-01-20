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Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 20 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 20 января, пройдут матчи второго тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей десятого игрового дня.

17:30 мск. Группа I. Словения — Испания

17:30 мск. Группа II. Кабо-Верде — Португалия

17:30 мск. Президентский кубок. Чили — Уругвай

20:00 мск. Группа I. Иран — Франция

20:00 мск. Группа II. Бразилия — Венгрия

20:00 мск. Президентский кубок. Саудовская Аравия – Южная Корея

22:30 мск. Группа I. Черногория — Польша

22:30 мск. Группа II. Исландия – Швеция

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

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