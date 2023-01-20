Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Луч» и «Феникс» поделили очки в матче женской гандбольной Суперлиги

«Луч» и «Феникс» поделили очки в матче женской гандбольной Суперлиги
Комментарии

В единственной встрече игрового дня женского чемпионата России по гандболу московский «Луч» сыграл вничью с китайским «Фениксом».

Встреча, проходившая на «Чкалов Арене», завершилась вничью – 26:26. Китайская команда имела перевес в три мяча, но заключительные шесть минут встречи провела без голов, чем воспользовался «Луч», догнав подопечных Натальи Дерепаско.

Напомним, ранее соперники встречались дважды. В чемпионате «Феникс» был сильнее со счётом 26:25, а в Кубке России — 29:27.

По итогам матча Феникс» продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице с 13 очками в активе. «Луч» расположился на 11-й строчке таблицы с семью очками.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап

«Феникс» — «Луч» — 26:26 (15:13) (Чжоу Мэнсюэ — 7; Крупенникова, Махнева, Захарова — по 5)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023