«Луч» и «Феникс» поделили очки в матче женской гандбольной Суперлиги

В единственной встрече игрового дня женского чемпионата России по гандболу московский «Луч» сыграл вничью с китайским «Фениксом».



Встреча, проходившая на «Чкалов Арене», завершилась вничью – 26:26. Китайская команда имела перевес в три мяча, но заключительные шесть минут встречи провела без голов, чем воспользовался «Луч», догнав подопечных Натальи Дерепаско.



Напомним, ранее соперники встречались дважды. В чемпионате «Феникс» был сильнее со счётом 26:25, а в Кубке России — 29:27.



По итогам матча Феникс» продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице с 13 очками в активе. «Луч» расположился на 11-й строчке таблицы с семью очками.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап



«Феникс» — «Луч» — 26:26 (15:13) (Чжоу Мэнсюэ — 7; Крупенникова, Махнева, Захарова — по 5)