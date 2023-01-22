Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 21 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В субботу, 21 января, прошли матчи 2-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 11-го игрового дня.

Группа III

Катар — Норвегия— 17:30 (9:14).

Сербия — Аргентина — 28:22 (12:10).

Нидерланды — Германия — 26:33 (12:15).

Группа IV

Бахрейн — Египет — 22:26 (9:13).

Хорватия — Бельгия — 34:26 (21:13).

США — Дания — 24:33 (10:18).

Президентский кубок

Алжир — Марокко — 27:28 (15:13).



Северная Македония — Тунис — 28:33 (14:16).

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.