Американец Майка Кристенсон и бельгиец Сэм Деру продлили контракты с МВК «Зенит-Казань»

Американский связующий Майка Кристенсон и бельгийский доигровщик Сэм Деру продлили контракты с волейбольным клубом «Зенит-Казань». Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Вербов.



«У нас хороший состав, хорошая атмосфера в коллективе. Все получают огромное удовольствие, работая в команде, проживая в Казани. Только что Рустам Нургалиевич Минниханов спросил у наших иностранцев, как им в Казани. Они говорят – отличный город, им всё нравится. Они остаются на следующий сезон», – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».

Кристенсон перешёл в «Зенит-Казань» в сезоне-2021/2022 и два раза завоевал с командой Кубок России. Сэм Деру пополнил состав «Зенита» в 2022 году. Клуб и Деру активировали опцию продления контракта ещё на год.