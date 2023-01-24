Американец Майка Кристенсон и бельгиец Сэм Деру продлили контракты с МВК «Зенит-Казань»
Поделиться
Американский связующий Майка Кристенсон и бельгийский доигровщик Сэм Деру продлили контракты с волейбольным клубом «Зенит-Казань». Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Вербов.
«У нас хороший состав, хорошая атмосфера в коллективе. Все получают огромное удовольствие, работая в команде, проживая в Казани. Только что Рустам Нургалиевич Минниханов спросил у наших иностранцев, как им в Казани. Они говорят – отличный город, им всё нравится. Они остаются на следующий сезон», – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».
Кристенсон перешёл в «Зенит-Казань» в сезоне-2021/2022 и два раза завоевал с командой Кубок России. Сэм Деру пополнил состав «Зенита» в 2022 году. Клуб и Деру активировали опцию продления контракта ещё на год.
Комментарии
- 24 января 2023
-
16:43
-
16:05
-
15:33
-
15:31
-
12:43
-
09:40
-
09:20
-
00:28
- 23 января 2023
-
23:00
-
22:21
-
19:11
-
17:16
-
14:43
-
13:10
-
12:10
-
08:00
-
01:57
-
00:34
- 22 января 2023
-
21:36
-
21:04
-
09:52
-
08:00
-
02:49
-
01:36
-
00:17
- 21 января 2023
-
23:23
-
20:21
-
18:40
-
18:21
-
16:13
-
16:06
-
10:15
-
09:40
-
09:25
-
00:25
Партнерский контент