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Определились пары 1/2 финала мужского чемпионата мира по гандболу

Определились пары 1/2 финала мужского чемпионата мира по гандболу
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На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершились ещё два четвертьфинальных матча и определилась вторая полуфинальная пара. Французские гандболисты уверенно обыграли команду Германии со счётом 35:28. Сборная Швеции нанесла поражение команде Египта – 26:22.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Четвертьфинал

Франция – Германия – 35:28 (16:16).

Швеция – Египет – 26:22 (14:9).

В итоге за выход в финал Франция будет бороться со Швецией в Стокгольме. Ранее первую полуфинальную пару составили Дания и Испания, которые сыграют в Гданьске.

Чемпионат мира по гандболу 2023 года среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. 27 января состоятся полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является Дания.

В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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