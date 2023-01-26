Итоги второго игрового дня турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды»

Подведены итоги второго дня Международного турнира «Шахматные звёзды – 2023», который прошёл 25 января в Vegas City Hall. Турнир с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов проходит с 24 по 30 января. Общий призовой фонд — 15 млн рублей.



По итогам второго дня лидируют двое участников – россиянин Владислав Артемьев и индиец Раунак Садхвани. Лучший результат среди женщин показала Екатерина Лагно.

Положение участников после шести туров рапида: Владислав Артемьев и Раунак Садхвани набрали по 4,5 очка, Сергей Карякин и Александр Грищук – по 4 очка. У Екатерины Лагно 3,5 очка, у Теймура Раджабова — 2,5. Бибисара Асаубаева и Санан Сюгиров набрали по 2 очка, Франсиско Вальехо и Александра Горячкина — по 1,5.



В детском турнире также сыграно шесть туров. В группе до девяти лет Роман Баклюков и Никита Кравченко набрали по 5 очков, на пол-очка отстают Николай Шевяков и Александр Санженаков. Среди девочек лидирует Илиана Масаева.



Подробные результаты представлены на сайте https://chessstars.ru/