Министр внутренних дел Германии выступила против предложения МОК о возвращении россиян

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против недавнего предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.
«То, что МОК, очевидно, снова открывает двери для российских спортсменов и хочет разрешить им участвовать в Олимпийских играх — это совершенно неправильный путь. Спорт должен быть принципиальным и последовательным в своём осуждении. Крупные спортивные события не происходят в вакууме. Никто не должен получать или посылать противоречивые сигналы о происходящих сейчас ужасных событиях.
Международные спортивные федерации по-прежнему несут ответственность за то, чтобы чётко позиционировать себя. Международному спортивному сообществу следует проявить безоговорочную солидарность и поддержку украинским спортсменам. Это возможно только при исключении России», — приводит слова Фезер издание Sportschau.
Напомним, накануне в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
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