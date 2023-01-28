Санкт-петербургский «Зенит» потерпел второе поражение подряд в волейбольной Суперлиге

Завершились четыре матча 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В центральной встрече игрового дня санкт-петербургский «Зенит» на тай-брейке на выезде уступил новосибирскому «Локомотиву» со счётом 2:3 (23:25, 25:20, 25:20, 22:25, 12:15). Для питерской команды это второе поражение подряд, ранее они выиграли 18 матчей национального первенства кряду.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице, уступая казанским одноклубникам уже три очка. В 20-м туре казанский «Зенит» на выезде обыграл минский «Строитель» со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:23), одержав 19-ю победу в турнире.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 20-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3-1 (25:27, 25:19, 25:21).

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:22, 15:12).

«Строитель» (Минск) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (16:25, 18:25, 23:25).

«Динамо» (Москва) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:15).