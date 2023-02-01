В Норвегии осудили высказывания главы ОКР об условиях допуска для россиян

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьолль резко высказалась против заявления главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях точно на тех же условиях, что и все остальные спортсмены.

«Считаю слова президента ОКР Позднякова несвоевременными и неприятными. Норвежский спорт поддерживает нашу кристально чёткую позицию по отстранению российских и белорусских спортсменов и спортивных менеджеров от участия в международных спортивных соревнованиях.

Пусть будет абсолютно ясно: симпатии норвежского спорта принадлежат украинскому народу и его спортсменам.

Заявления Позднякова показывают, что российский спорт не осознаёт реалий собственных агрессивных действий и искренне считает, что для спортсменов должны звучать российские гимны и что они должны иметь возможность выступать с российскими государственными флагами, как ни в чём не бывало. Это просто шокирует», — приводит слова Кьолль Nettavisen.