В Норвегии осудили высказывания главы ОКР об условиях допуска для россиян

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьолль резко высказалась против заявления главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях точно на тех же условиях, что и все остальные спортсмены.
«Считаю слова президента ОКР Позднякова несвоевременными и неприятными. Норвежский спорт поддерживает нашу кристально чёткую позицию по отстранению российских и белорусских спортсменов и спортивных менеджеров от участия в международных спортивных соревнованиях.
Пусть будет абсолютно ясно: симпатии норвежского спорта принадлежат украинскому народу и его спортсменам.
Заявления Позднякова показывают, что российский спорт не осознаёт реалий собственных агрессивных действий и искренне считает, что для спортсменов должны звучать российские гимны и что они должны иметь возможность выступать с российскими государственными флагами, как ни в чём не бывало. Это просто шокирует», — приводит слова Кьолль Nettavisen.
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