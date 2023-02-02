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«Белогорье» уступило московскому «Динамо» в 21-м туре мужской Суперлиги

«Белогорье» уступило московскому «Динамо» в 21-м туре мужской Суперлиги
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2 февраля в чемпионате России по волейболу среди мужских команд состоялся матч 21-го тура.

В одной из центральных игр тура московское «Динамо» в трёх партиях обыграло «Белогорье» — 3:0 (25:13, 25:17, 25:19).

По итогам матча «Динамо» с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги, у «Белогорья» 38 очков и пятая позиция.

В других встречах тура также сойдутся первое и второе место чемпионата России — казанский и питерский «Зениты», «Факел» и «Урал», «Кузбасс» и «Нова», «Газпром-Югра» и «Строитель», «Енисей» и АСК, «Югра» и «Нефтяник». Матчи этих команд будут проходить с 3 по 5 февраля.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. 21-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 0-3 (13:25, 17:25, 19:25).

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