30-летняя Юлия Ефимова выложила зимнее фото на фоне гор

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. На фотографии она предстала в зимнем наряде в особенно выделяющейся жёлтой шапке на фоне гор. Спортсменка находится в городе Бойсе (Айдахо, США).
Фото: личный архив Ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15). На данный момент спортсменка находится в США.
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