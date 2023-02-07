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Свищёв назвал мэра Парижа сумасшедшей тёткой после предложения российским спортсменам

Свищёв назвал мэра Парижа сумасшедшей тёткой после предложения российским спортсменам
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление мэра Парижа Анн Идальго. Она сказала, что не желает видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года в случае непрекращения конфликта с Украиной. Менее двух недель назад Идальго, наоборот, поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Сумасшедшая тётка. Буквально две-три недели назад она говорила, что хотела бы видеть россиян в качестве участников Олимпийских игр. Сейчас изменила отношение — поменялось настроение и передумала.

Удивительно. Мэр Парижа должна приглашать спортсменов — она же отвечает за достойное проведение Олимпиады. К сожалению, сейчас она заявляет, что российские и белорусские спортсмены должны участвовать за команду беженцев… Какую команду беженцев? Где эта команда? Кто её формирует? Такую бредятину сказала!

Теперь весь мир думает — она в своём уме? Может, она переработала или у неё высочайшее давление. Не знаю, что в голове у неё — каша какая-то. Нужно внимательно посмотреть на неё — может ли она быть мэром? Или её лучше отправить в какой-нибудь пансионат. У нас есть пансионат в Крыму — можно туда отправить. Пусть подлечится», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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