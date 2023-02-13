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Жулин: считал Баха прозападным персонажем, а он взбунтовался. Я очень этому рад

Жулин: считал Баха прозападным персонажем, а он взбунтовался. Я очень этому рад
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее высказался против вмешательства правительств стран в решение вопросов международного спорта.

«Заявление Баха для меня такая же неожиданность, как, в общем, и для всех. Я предполагал, что он всё-таки абсолютно прозападный персонаж, а получается так, что он как-то взбунтовался, и я очень этому рад. Надеюсь, что все-таки фраза «О спорт, ты – мир!» снова будет иметь действие.

Это же действительно важное послание было всегда от олимпийцев и Международного олимпийского комитета. Очень надеюсь, что спортсмены не будут приравнены к политикам, а им дадут просто спокойно соревноваться и выступать», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

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