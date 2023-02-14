В ВФВ объяснили, как обошли трудности с банковскими переводами при трансфере волейболисток

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объяснил, как удалось избежать проблем с банковскими переводами при трансфере пяти российских спортсменок в «Волеро».
Во французский клуб уехали пять россиянок: четыре вместе и одна — следом. Это 23-летняя Анна Котикова, 20-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина, 18-летние Виктория Кобзарь и Алина Попова. За них непосредственно федерация получила € 19,5 тыс.
«Трудности с банковскими переводами? Есть. Мы не проводим банковских транзакций, а оформляем как взаимозачёт. К нам приходят спортсмены из других стран, наши клубы и федерация должны также платить за входящие трансферы. Так что те суммы, которые должны поступить к нам, поступают в ЕКВ, а затем списываются [на счёт] другим федерациям — кому мы должны заплатить», – сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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