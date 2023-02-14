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В ВФВ отреагировали на массовый отъезд волейболисток сборной России во Францию

В ВФВ отреагировали на массовый отъезд волейболисток сборной России во Францию
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, как в федерации отреагировали на трансфер пяти российских спортсменок в «Волеро».

Во французский клуб уехали пять россиянок: четыре вместе и одна — следом. Это 23-летняя Анна Котикова, 20-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина, 18-летние Виктория Кобзарь и Алина Попова. За них непосредственно федерация получила € 19,5 тыс.

«Это молодые спортсменки, они получают практику в Лиге чемпионов. Это взаимовыгодный проект на текущий сезон без еврокубков. Там игроки, которые могли не найти место в основных составах клубов Суперлиги. Ничего плохого нет», – сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, российские спортсмены и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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