В ВФВ отреагировали на массовый отъезд волейболисток сборной России во Францию

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, как в федерации отреагировали на трансфер пяти российских спортсменок в «Волеро».



Во французский клуб уехали пять россиянок: четыре вместе и одна — следом. Это 23-летняя Анна Котикова, 20-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина, 18-летние Виктория Кобзарь и Алина Попова. За них непосредственно федерация получила € 19,5 тыс.



«Это молодые спортсменки, они получают практику в Лиге чемпионов. Это взаимовыгодный проект на текущий сезон без еврокубков. Там игроки, которые могли не найти место в основных составах клубов Суперлиги. Ничего плохого нет», – сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, российские спортсмены и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.