Лучшая российская шахматистка ответила на вопрос о желании сменить спортивное гражданство

Российская шахматистка Александра Горячкина поделилась мыслями о смене спортивного гражданства.
– Александра, нет ли у вас мыслей о смене гражданства и места жительства? Некоторые шахматистки уже меняют. Про кого-то слухи ходят…
– Знаете, в последние полгода Российская федерация шахмат меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной «сборницей» без финансирования…
– Это как так?
– Не знаю, как так (улыбается). Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром – и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла, — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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