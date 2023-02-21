Ян Непомнящий пятый раз подряд сыграл вничью на WR Chess Masters

В Дюссельдорфе завершился пятый тур супертурнира WR Chess Masters.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Уэсли Со. Для Непомнящего этого пятая подряд ничья на турнире. Второй российский участник турнира Андрей Есипенко сыграл вничью с Уэсли Со. Захвативший лидерство после третьего тура Левон Аронян укрепил лидерскую позицию в таблице.
Результаты партий 5-го тура
Левон Аронян – Аниш Гири 1:0
Ян Непомнящий – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5
Андрей Есипенко – Уэсли Со 0,5:0,5
Винсент Каймер – Нодирбек Абдусатторов 1:0
Рамешбабу Прагнанандха – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5
Результаты партий 5-го тура
1. Левон Аронян – 4.
2–3. Уэсли Со, Гукеш Доммараджу – по 3.
4–5. Ян Непомнящий, Андрей Есипенко – по 2,5.
6–10. Нодирбек Абдусатторов, Аниш Гири, Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда, Винсент Каймер — 2.
- 21 февраля 2023
-
21:12
-
19:38
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:53
-
00:44
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
18:45
-
17:45
-
16:58
-
16:48
-
15:45
-
15:38
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
06:18
- 19 февраля 2023
-
23:48
-
20:50
-
19:51
-
13:51
-
10:36
-
02:36