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Ян Непомнящий пятый раз подряд сыграл вничью на WR Chess Masters

Ян Непомнящий пятый раз подряд сыграл вничью на WR Chess Masters
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В Дюссельдорфе завершился пятый тур супертурнира WR Chess Masters.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Уэсли Со. Для Непомнящего этого пятая подряд ничья на турнире. Второй российский участник турнира Андрей Есипенко сыграл вничью с Уэсли Со. Захвативший лидерство после третьего тура Левон Аронян укрепил лидерскую позицию в таблице.

Результаты партий 5-го тура

Левон Аронян – Аниш Гири 1:0
Ян Непомнящий – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5
Андрей Есипенко – Уэсли Со 0,5:0,5
Винсент Каймер – Нодирбек Абдусатторов 1:0
Рамешбабу Прагнанандха – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5

Результаты партий 5-го тура

1. Левон Аронян – 4.
2–3. Уэсли Со, Гукеш Доммараджу – по 3.
4–5. Ян Непомнящий, Андрей Есипенко – по 2,5.
6–10. Нодирбек Абдусатторов, Аниш Гири, Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда, Винсент Каймер — 2.

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