«Страх покинуть родину». Заболотников предположил, почему топы редко играют в Европе

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников предположил, почему топовые российские волейболисты редко уезжают играть в Европу.
«Индивидуальный вопрос. Может, дело в лояльности к клубам, в любви к родине, а, возможно, страх, что покидаешь её. Индивидуально у каждого будет своя причина, почему бы он хотел или не хотел остаться.
Хотел бы я однажды попробовать себя где-то за пределами России? Пока нет. Но итальянский чемпионат очень нравится: высокий уровень игры и игроков. Смотрю все топовые игры и слежу за Неманья Петричем. Интересно, как его «Эмма Виллас Воллей» дебютирует в Высшей лиги в этом сезоне, да и как он сам играет. В чем разница чемпионатов? Культура боления другая: когда люди приходят, они понимают, что такое волейбол. К тому же, он не такой физический и силовой, как в России. Больше техничных игроков. Там вообще собраны одни из лучших волейболистов со всего мира», — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате»:
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