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В Великобритании спонсоров ОИ призвали оказать давление на МОК в вопросе допуска россиян

В Великобритании спонсоров ОИ призвали оказать давление на МОК в вопросе допуска россиян
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Правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе возможного допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Париже, сообщает The Guardian.

Ранее в МОК сообщили, что изучают возможность допуска россиян и белорусов к участью в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По информации источника, министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер попросила руководителей партнёров МОК, таких как Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, поспособствовать в сохранении отстранения спортсменов из России и Беларуси.

«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности в отношении работоспособности модели нейтралитета не будут устранены, мы не согласны с тем, чтобы российских и белорусских спортсменов допускали к соревнованиям», — говорится в обращении министра.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Теги Другие ОИ-2024 •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: The Guardian

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