Шесть чеченцев выступят за сборную Франции на молодёжном ЧЕ по вольной борьбе

Сборная Франции по вольной борьбе объявила состав на молодёжный чемпионат Европы по возрасту U23. Команда французов полностью состоит из чеченских спортсменов. Шесть борцов из Чеченской республики выступят в разных весовых категориях.

В категории 61 кг выступит Адам Бибулатов, в соревнованиях 65 кг примет участие Хамзат Арсамерзуев, в категории 70 кг будет бороться Мухаммад-Амин Сангариев, 74 кг — Магомед Делиев, 86 кг — Рахим Магомадов, 92 кг — Адлан Висханов.

Чемпионат Европы стартует 13 марта в Бухаресте (Румыния). Соревнования продлятся до 19-го числа.

Напомним, российские спортсмены не принимают участие в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.