Хикару Накамура выиграл Кубок Америки, победив в финале Уэсли Со

Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем Кубка Америки 2023 года — турнира с форматом двойного выбывания.

Накамура сумел выиграть турнир после победы над Уэсли Со со счётом 2,5–1,5 в финальном матче. Финал начался с трёх ничьих, но резко закончился в четвёртой партии после того, как грубая ошибка Со привела его ферзя в ловушку на половине доски Накамуры.

Третье место на турнире занял американец Левон Аронян, который в прошлом представлял Армению и Германию.

У женщин победу на Кубке Америки — 2023 одержала шахматистка с лучшим посевом Ирина Круш. Произошло это после того, как она обыграла Элис Ли в плей-офф по быстрым шахматам. Это второй титул Круш на Кубке Америки подряд.

Призовой фонд соревнований составлял $ 300 тыс.