Российскому шахматисту в матче жизни нужно одолеть китайского гения. Кто такой Дин Лижэнь?

7 апреля 2023 года стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Второй раз подряд в нём сыграет россиянин Ян Непомнящий. Но теперь вместо действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена с нашим гроссмейстером будет сражаться китайский гений. Кто же такой Дин Лижэнь?

Биография Дина Лижэня

Дин Лижэнь родился 23 октября 1992 года в Веньчжоу. Мальчик начал играть в шахматы в возрасте четырёх лет, именно тогда мама отвела его в местную шахматную школу. Там Дин тренировался с Чэнь Лисином, наставником чемпионки мира Чжу Чэнь. Как рассказывал Лижэнь, он долго не мог сделать выбор между классическими шахматами и китайским вариантом игры.

Дин довольно быстро начал добиваться успехов и выигрывать крупные китайские турниры на детском уровне. В 2003 году он стал одним из победителей чемпионата мира до 10 лет, в 2004 году – до 12 лет.

Прорывным для Лижэня стал 2009 год. Тогда 16-летний шахматист выиграл чемпионат Китая среди взрослых, став самым юным победителем турнира. В том же году Дин получил звание гроссмейстера. Впоследствии титул чемпиона Китая Лижэнь брал ещё дважды. В 2012 году он дебютировал за сборную Китая, а уже через два года стал победителем шахматной Олимпиады.

В 2015 году Дин вошёл в топ-10 сильнейших шахматистов мира, став вторым китайцем после Ван Ю, сумевшим добраться до такой высоты. В 2017-м Лижэнь победил на этапе Гран-при в Москве, а также неплохо выступил на Кубке мира, по итогам чего получил приглашение на Турнир претендентов – 2018. Тогда китаец стал четвёртым. Через два года Дин снова играл в отборочном турнире, но в этот раз занял лишь пятое место. А затем Лижэнь, как и многие другие китайцы выпал из международного спорта из-за пандемии коронавируса.

Дин Лижэнь Фото: РИА Новости

Почему китаец играет вместо Магнуса Карлсена?

Вообще, Дин был очень далёк от участия в матче за звание чемпиона мира в 2023 году, но пробился в него благодаря череде счастливых совпадений.

Изначально Лижэнь не должен был участвовать даже в турнире претендентов, поскольку пропустил весь отборочный цикл, однако после дисквалификации Сергея Карякина стал главным претендентом на вакантное место как обладатель лучшего рейтинга среди тех, кто в турнир не отобрался.

Чтобы подтвердить свой рейтинг, нужно было иметь в активе 30 классических партий за год, а у Дина было лишь четыре. Китайская федерация экстренно организовала ряд национальных турниров, в которых Лижэнь смог довести количество партий до 30 и был допущен к Турниру претендентов – 2022.

По итогам турнира Дин занял второе место, уступив Яну Непомнящему, и вроде бы потерял шансы на участие в матче за титул чемпиона мира. Однако ему снова улыбнулась удача: Магнус Карлсен отказался от защиты титула, и китайский гроссмейстер получил право сыграть за шахматную корону.

Рейтинг и достижения

30-летний Дин Лижэнь – трёхкратный чемпион Китая (2009, 2011, 2012), победитель шахматной Олимпиады и чемпион мира в составе сборной Китая. Кроме того, китаец – обладатель крутого достижения. Он не проигрывал ровно 100 партий, начиная с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. Некоторое время это был мировой рекорд, который в итоге превзошёл Магнус Карлсен.

Лижэнь является вторым игроком в истории Китая, которому удалось попасть в топ-10 лучших шахматистов мира. До этого подобное удавалось только Ван Ю. Также Дин стал первым китайцем, пробившимся в турнир претендентов и заслужившим право сыграть в матче за титул чемпиона мира.

На момент начала матча Лижэнь занимает третье место в рейтинге ФИДЕ. В копилке Дина 2788 очков. Китаец уступает лидеру рейтинга Магнусу Карлсену 62 очка, а идущему на втором месте Яну Непомнящему – семь очков.

Дин Лижэнь против Яна Непомнящего

Матч за титул чемпиона мира между Дином Лижэнем и Яном Непомнящим станет далеко не первым их противостоянием. До этого россиянин с китайцем встречались за доской 39 раз в классике, рапиде и блице. Перевес по числу побед на стороне Непомнящего – 13 против 9 при 17 ничьих.

Дин Лижэнь против Яна Непомнящего Фото: РИА Новости

В классику Дин и Ян играли между собой 13 раз. При восьми ничьих трижды выиграл Непомнящий и дважды – его китайский оппонент.

В последний раз между собой россиянин и китаец встречались на турнире претендентов летом 2022 года. В 1-м туре Ян сумел одержать победу чёрными, а в 8-м туре партия завершилась вничью.

Матч за шахматную корону стартует 7 апреля в Астане (Казахстан). Явного фаворита в битве нет, шансы обоих гроссмейстеров оцениваются примерно одинаково, однако небольшое преимущество отдаётся россиянину.